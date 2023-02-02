Из корпуса Омского педуниверситета на набережной Тухачевского эвакуировались 880 человек

Иллюстративное фото. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня днем, 2 февраля, в корпусе Омского педуниверситета на набережной Тухачевского сработала пожарная сигнализация. Из здания эвакуировались 880 человек.

— В 11:36 поступило сообщение о том, Что сработала пожарная сигнализация учебном заведении. От МЧС России к месту было направлено семь единиц техники и 35 человек личного состава. Эвакуировались самостоятельно 700 обучающихся и 180 человек персонала, — прокомментировали инцидент в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

В ведомстве отметили, что при осмотре помещений здания какие-либо признаки пожара обнаружены не были.

Можно предположить, что причиной срабатывания пожарной сигнализации стало курения в туалетных комнатах.

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