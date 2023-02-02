Омские дачники смогут жарить шашлыки и сжигать траву в 5 метрах от дома

Госдума РФ в очередной раз облегчает жизнь дачникам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России с 1 марта 2023 года вступает в силу закон, благодаря которому омичам будет проще жарить шашлык на дачах и сжигать траву. Документ предусматривает уменьшение расстояния от мангала и бочек для сжигания до построек.

Если сейчас допустимое расстояние от мангала до дачного домика и других построек должно составлять по нормам 50 метров, то с 1 марта оно уменьшится до 5 метров.

Изменены будут и требования к расстоянию до построек и лесов при сжигании травы в бочках.

— С 1 марта требования станут более реальными. При использовании открытого огня в бочке для сжигания травы место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса. Зона очистки вокруг должна быть пять метров. Это вполне разумно и легко выполнимо для садоводов, — «РИА-Новости» цитируют депутата Госдумы РФ Никиту Чаплина.

Народный избранник отметил, что нарушителям может грозить предупреждение или штраф в размере до 20 тысяч рублей, если за правонарушением поймают во время действия особого противопожарного режима.

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