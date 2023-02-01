Бывшую поликлинику Нателы Полежаевой в омских Нефтяниках продали за 80 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 31 января, конкурсный управляющий ООО «АльфаИнвест» Семен Овчаренко огласил итоги аукциона по продаже бывшей клиники Нефтезавода, которая находилась в собственности компании.

Здание клиники, принадлежавшее компании ООО «АльфаИнвест», единственным учредителем которой является Натела Полежаева, продали за 79,83 миллиона рублей. Новым владельцем четырех этажного строения и земельного участка площадью 24,6 тысяч квадратных метров стала компания ООО «Лидер». Она была единственной, кто подал заявку на участие в торгах.

В декабре 2022 года до начала торгов Натела Полежаева обратилась в ФАС. По ее мнению, начальная цена была заниженной. Ведомство в стало на ее сторону и временно приостановило торги. Однако, несмотря на все ее попытки, оно все-таки состоялись.

Напомним, компания ООО «АльфаИнвест» была призанана банкротом в апреле 2021 года, а Натела Полежаева — в августе того же года.

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