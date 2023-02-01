В центре Омске иномарка столкнулась с автобусом, пострадала 77-летняя пенсионерка

Фото: Госавтоинспекция.

В Омске вечером во вторник, 31 января, на проспекте Карла Маркса пассажирский автобус столкнулся с иномаркой.

Предварительно установлено, что 36-летний водитель автомобиля «Рено» двигался по проспекту Карла Маркса со стороны улицы Масленникова. При перестроении он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с пассажирским автобусом «ЛИАЗ», двигавшимся по маршруту №45.

В аварии пострадала 77-летняя пассажирка автобуса. Она обратилась за медицинской помощью. Всего в салоне транспорта находилось 20 пассажиров.

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