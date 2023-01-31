Омичи смогут уехать из Омска в Караганду на автобусе за 2,5 тысячи рублей

Фото: соцсети «Омскоблавтотранса»

В феврале из Омска вновь начнут ходить автобусы в Караганду. Об этом сообщили омского автовокзала.

С 20 февраля автобусы из Омска будут отправляться в областной центр Казахстана по понедельникам, средам и субботам в 18:00. Поездка в одну сторону обойдется в 2,5 тысячи рублей. Продаже билетов начнется с 31 января.

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