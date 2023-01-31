В Омской области в первые дни февраля температура воздуха опустится до -28

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в начале февраля резко похолодает -28 градусов. Существенных осадков на территории региона не ожидается. Об этом сообщили в Обь-Иртышское УГМС.

Завтра, 1 февраля, столбик термометра в ночные часы опустится до -21...-26, местами до -15...-20 градусов. Днем воздух прогреется до -12...-17, в отдельных районах до -7 градусов. Местами ожидаются туман и изморозь. Ветер южный, юго-западный 2-7 метров в секунду.

В четверг, 2 февраля, на территории Омской области местами возможны туман и изморозь. Ночь ожидается -23...-28 градусов. В дневные часы -13...-18, местами до -8 градусов. Ветер южный, юго-западный со скоростью до 7 метров секунду.

В пятницу, 3 февраля, существенных изменений в погоде не ожидается. Ночью -23...-23 градусов. Днем температура воздуха составит -13...-18 градусов. Ветер слабый. Местами туман и изморозь.

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