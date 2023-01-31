Омские власти разработают маршруты объезда на время ремонта Ленинградского моста после опроса водителей

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Департамент транспорта проведет в социальных сетях опрос водителей, на основе которого будут подготовлены варианты объезда на момент перекрытия Ленинградского моста. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
С 15 февраля в Омске начнется долгожданный капитальный ремонт важной транспортной артерии для города — Ленинградского моста. Ремонтные работы продлятся до июня 2024 года. До их завершения движение на мосту будет осуществляться по двум полосам.
— Поручил департаменту транспорта проработать схему организации альтернативных маршрутов для автотранспорта таким образом, чтобы свести к минимуму неудобства для горожан. Дептранс в ближайшее время в социальных сетях организует опрос автолюбителей, чтобы ещё раз уточнить приоритетные направления транспортных потоков. Результаты в обязательном порядке специалисты используют при подготовке вариантов объезда. Кроме того, дептранс заканчивает доработку схемы работы общественного транспорта, — написал Сергей Шелест.
Отметим, что пассажиров общественного транспорта никто опрашивать, вероятно, не собирается.
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