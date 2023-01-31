В Омске временно законсервируют 40 старых троллейбусов

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске временно снимут с маршрутов и законсервируют 40 старых троллейбусов. На данный момент 6 из 40 единиц подвижного состава перевезли на территорию филиала МП «Электрический транспорт», расположенного на улице 3-й Разъезд.

Это решение было принято в связи с тем, что в город в ближайшее время поставят 38 троллейбусов «Адмирал» и места для стоянки старым машинам просто не хватит. После открытия реконструированного депо на улице Ватутина весь подвижной состав расконсервируют, и он вновь выйдет на улицы города.

— К сожалению, на территории данного депо мы не сможем разместить весь поступающий подвижной состав, в связи с чем было принято решение провести процедуру консервации троллейбусов, которые в данный момент не эксплуатируются. Их мы перевозим на территорию других филиалов нашего предприятия. После запуска трех новых троллейбусных маршрутов они будут возвращены на маршрутную линию. Всего планируется провести консервацию 40 троллейбусов. В настоящий момент шесть из них уже перевезены на территорию филиала «Служба пути», — приводит комментарий директора МП «Электрический транспорт» Сергея Фролова «Новый Омск».

Напомним, реконструкция троллейбусного депо на Левобережье будет проведена на средства бюджетного инфраструктурного кредита, выделенного городу.

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