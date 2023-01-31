В Омске жители многоэтажки пожаловались на полчища крыс, поселившихся в подъезде

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители девятиэтажки по улице Омской пожаловались в социальных сетях на полчища крыс, поселившихся в подъезде. Грызуны бегают по этажам и вот-вот проникнут в квартиры.

Как утверждает автор поста, причина нашествия крыс — забитый до отказа мусоропровод. Управляющая компания, которая и должна решить эту проблему, жалобы жителей дома игнорирует.

— По адресу Омская, 114 в подъезде завелись крысы. Бегают по этажам и скоро будут заходить в гости на чай! Причина всему забитый мусоропровод. Управляющая компания на жалобы не реагирует, — говорится в посте.

Напомним, ранее на целые армии тараканов и крыс, проникающие в квартиры и общедомовые помещения, пожаловались жители одного из домов Ленинском округе.

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