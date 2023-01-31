В Омске жители многоэтажки пожаловались на полчища крыс, поселившихся в подъезде

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жители девятиэтажки по улице Омской пожаловались в социальных сетях на полчища крыс, поселившихся в подъезде. Грызуны бегают по этажам и вот-вот проникнут в квартиры.
Как утверждает автор поста, причина нашествия крыс — забитый до отказа мусоропровод. Управляющая компания, которая и должна решить эту проблему, жалобы жителей дома игнорирует.
— По адресу Омская, 114 в подъезде завелись крысы. Бегают по этажам и скоро будут заходить в гости на чай! Причина всему забитый мусоропровод. Управляющая компания на жалобы не реагирует, — говорится в посте.
Напомним, ранее на целые армии тараканов и крыс, проникающие в квартиры и общедомовые помещения, пожаловались жители одного из домов Ленинском округе.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru