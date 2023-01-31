Омичка Ева Эльфи стала актрисой года в жанре пикантных фильмов

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16 января в Лос-Анджелесе прошла премия XBIZ Awards, которую раздают за работу в индустрии для взрослых. Подводили итоги прошлого года и вручали артистам из секс-индустрии награды. В театре «Голливуд Палладиум» присутствовала и омская актриса Ева Эльфи.

Девушка получила награду Clip artist of the year и стала актрисой года по версии американского издания о секс-индустрии XBIZ. Самое интересное, что со сцены за поддержку Эльфи поблагодарила мужа и друзей.

25-летняя Ева Эльфи (она же Юлия Романова) родилась в Омске. Карьеру в фильмах категории 18+ она начала в 2018 году и быстро взлетела на этот Олимп.