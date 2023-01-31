В Омске судебные приставы обязали старушку снести лишнюю перегородку в подъезде

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В Омске 67-летняя жительница многоэтажного дома построила в общем тамбуре стену, отгородившись ею от соседей. Жильцам пришлось это не по душе, и пенсионерку заставили демонтировать сооружение. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП. Женщина проживала в доме по улице Конева - в 9-этажке, коих в Омске тысячи. Строительство перегородки она не согласовала с соседями, чем их и разозлила: на действия женщины поступил судебный иск.

- Суд обязал гражданку привести тамбурное помещение многоквартирного дома в прежнее состояние, – сообщили в пресс-службе исполнительного ведомства.

В итге пенсионерке за свой счет пришлось вернуть тамбур в свой первоначальный вид.