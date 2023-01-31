В Омске на улице Пригородной сдали 18-этажный жилой дом

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В мэрии Омска сообщили, что департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод в эксплуатацию дома № 7 на улице Пригородной. Застройщик — ООО «ЗСК № 1». В доме 18 этажей, в том числе один подземный и один технический. Всего здесь 159 квартир: 127 однокомнатных и 32 двухкомнатных. Общая площадь жилых помещений — больше 7 тысяч квадратных метров.

Ранее здесь строил 9-этажный дом ООО «Энергострой», но сдать его так и не смогли. Новый застройщик взялся за достройку, добавив этажи.