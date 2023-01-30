На севере Омской области до 18 марта объявили карантин по бешенству

Переносчиками смертельного заболевания могли стать лисы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Муромцево на севере Омской области объявлен карантин в связи обнаружением очага бешенства. Об этом сообщили в районной администрации.

— В Муромцево на улице Паромной выявлен очаг бешенства. В связи с этим, а также нашествием лис, до 18 марта установлен карантин В настоящее время проводится вакцинация собак и кошек, — сказано в официальном сообщении.

Власти предупреждают, что при выявлении признаков бешенства, среди которых слюнотечение, агрессивность, пугливость, хаотичные движения, боязнь воды, ни в коем случае нельзя к питомцу подходить и гладить его. Смертельный для человека вирус содержится в слюне животного.

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