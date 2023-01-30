Жителей Омска просят обновить приложения для пополнения транспортных карт «Омка»

Фото: портал etk55.ru
Все устаревшие версии приложения для пополнения транспортных карты «Омка» перестанут работать сегодня, 30 января.
Это связано с тем, что «Сбербанк» переводит все свои сервисы на новые сертификаты, выданные Минцифры РФ. Из-за этого омичи, на чьи устройства они не были установлены, не смогут пополнять карты.
Однако МП «Пассажирсервис», обслуживающее карты «Омка», решило это проблему и выпустило обновление для приложения. Благодаря новой версии омичам не придется тратить время на установку сертификатов Минцифры. Жителям города достаточно просто обновить приложение.
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