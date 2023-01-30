В 2023 году на детские лагеря из бюджета Омской области выделят 184 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В конце декабря прошлого года депутаты Заксобрания Омской области приняли бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 году годов.
Во время заключительного чтения в закон о бюджете парламентарии поддержали 11 из 18 предложенных правок. Они предусматривают выделение средств на летнее оздоровление детей в лагерях, поддержку промышленности и оснащение новой сельской школы в Горьковском районе.
Так, в обосновании к поправке, касающейся летнего оздоровления ребятишек в 2023 году, было отмечено, что инфраструктура большинства лагерей в Омской области не соответствует требованиям законодательства по обеспечению доступности и безопасности предлагаемых услуг. Решить эту проблему можно проведение ремонтных и иных работ.
— В лагерях необходимо проведение текущего ремонта, приобретение материалов и оборудования, проведение других мероприятий, в том числе направленных на выполнение предписаний надзорных органов, а также на создание безбарьерной среды на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Динамовец» и приобретение автомобиля для перевозки детей-инвалидов, — приводят текст обоснования к поправке «Коммерческие вести».
Депутаты Заксобрания поддержали эту инициативу. Денежные средства в размере 184 миллионов рублей будут перечислены профильному ведомству — минспорта Омской области.
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