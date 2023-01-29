С 29 по 31 января омичи смогут увидеть пролетающую в небе комету

Фото: Омский планетарий во «ВКонтакте».

Жители Омской области с 29 по 31 января смогут увидеть пролетающую над Землей комету C/2022 E3 (ZTF). Небесное тело можно будет невооруженным взглядом, без телескопа, так как его яркость превысила предполагаемую.

— Наблюдаемая яркость кометы ZTF превышает расчетную, сегодня 5.9м. Похоже за пределами города мы реально сможем увидеть её без телескопа, но ярких звезд рядом не будет, — сообщил директор Омского планетария Владимир Крупко.

По словам Крупко, увидеть комету без телескопа получится за пределами города в хорошую погоду.

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