Сквер имени Алексея Казанника в Омске благоустроят за 32 миллиона рублей

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Омские власти ищут подрядчика, который займется работами по благоустройству сквера имени Алексея Казанника, расположенного в центре города на «островке» между улицами Булатова, Герцена и Фрунзе.

Согласно конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок, победитель аукциона должен будет построить пешеходные дорожки и тротуары, ливневую канализацию, снести несколько деревьев, а также обустроить парковку для машин. Провести все работы подрядчик должен в срок с 15 апреля по 31 августа 2023 года. Начальная цена контракта — 31,8 миллиона рублей.

Прием заявок на участие в аукционе открыт до 6 февраля. Торги пройдут 8 февраля.

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