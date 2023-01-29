Капительный ремонт здания школы №88 приостановили из-за опасности обрушения

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

В Омске временно приостановили капитальный ремонт школы №88 в Октябрьском округе, начатый в августе прошлого года. При завершении демонтажных работ в здании были выявлены серьезные дефекты, из-за которых оно может рухнуть. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

— Школа строилась хозспособом, как результат: отсутствие внутренних фундаментов, кирпичная кладка не армирована, нет анкеров, в некоторых частях вместо кирпича обнаружен строительный мусор, имеются пустоты. Сейчас работы частично приостановлены в связи с опасностью обрушения здания, — рассказал градоначальник.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Проектировщики, проведя дополнительное обследование, пришли к выводу, что необходимо создать дополнительный каркас жесткости всему зданию. Как отметил градоначальник, дополнительные работы сдвинут сроки сдачи и приведут к удорожанию проекта, однако безопасность детей стоит на первом месте.

Добавим, по словам Сергея Шелеста, есть проблемы с двумя другими важными объектами, строящимися в Омске. Среди них школа в микрорайоне «Серебряный берег» и дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья на улице 6-й Станционной. Там есть замечания по срокам и взаимодействию между участниками процесса.

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