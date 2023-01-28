В Омске троллейбусное депо на Ватутина должны реконструировать меньше, чем за год

Пока здесь базируется техника для благоустройства города. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Мэр Омска Сергей Шелест провёл выездное совещание с подрядчиком и субподрядчиками, которые будут восстанавливать троллейбусное депо на Ватутина, 23. На этом месте пока расположена производственная площадка департамента городского хозяйства и благоустройства города. В советские времена здесь и было депо.

- На реконструкцию депо выделены 295,5 млн рублей. Эти средства предоставлены по инициативе губернатора в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. На работы отведено менее года. Срок сдачи объекта — декабрь 2023 года. Чтобы не допустить срыв срока, намерен лично контролировать процесс реконструкции, - заявил омский градоначальник.

Из значимых работ подрядчику предстоит восстановить контактную сеть, построить отдельно стоящую мойку, организовать систему оборотного водоснабжения, отремонтировать здания, системы вентиляции и отопления и многое другое.

Площадку УДХБ перенесут в другое место.