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НовостиОбщество28 января 2023 7:07

В Омске троллейбусное депо на Ватутина должны реконструировать меньше, чем за год

Такие сроки поставил мэр Сергей Шелест
Наталья ВИРКУНЕН
Пока здесь базируется техника для благоустройства города.

Пока здесь базируется техника для благоустройства города.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Мэр Омска Сергей Шелест провёл выездное совещание с подрядчиком и субподрядчиками, которые будут восстанавливать троллейбусное депо на Ватутина, 23. На этом месте пока расположена производственная площадка департамента городского хозяйства и благоустройства города. В советские времена здесь и было депо.

- На реконструкцию депо выделены 295,5 млн рублей. Эти средства предоставлены по инициативе губернатора в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. На работы отведено менее года. Срок сдачи объекта — декабрь 2023 года. Чтобы не допустить срыв срока, намерен лично контролировать процесс реконструкции, - заявил омский градоначальник.

Из значимых работ подрядчику предстоит восстановить контактную сеть, построить отдельно стоящую мойку, организовать систему оборотного водоснабжения, отремонтировать здания, системы вентиляции и отопления и многое другое.

Площадку УДХБ перенесут в другое место.