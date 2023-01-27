Бывшая жена омского депутата Калинина перебралась в Рязань и открыла там собственный бизнес

Такое фото ъкс-депутата было размещено на сайте омского Законодательного собрания.

26 января межрайонная инспекция Налоговой службы России № 2 по Рязанской области зарегистрировала ИП бывшей омички и экс-супруги опального омского депутата Сергея Калинина - ИП Екатерина Александровна Талызина. Возможно, Екатерина перебралась в другой регион. От комментариев СМИ, так это или нет, она отказалась.

В 2022 году экс-супруга отсудила у мужа, заключенного в тюрьму за махинации с тарифом на газ, доли в различных бизнесах. Так ей досталось 25% долгов холдинга «Акция», 45% в ООО «Милком» и 45% в ООО «Торговый дом «Молис». Решение вынес Преображенский районный суд Москвы.

Сам Сергей Калинин сейчас отбывает 16-летний срок за необоснованное обогащение на завышенных тарифах на 1,9 миллиарда рублей. За плечами экс-депутата и бизнесмена - около 4 лет от общего срока.