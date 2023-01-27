Бизнесмен Бабиков купил «Омский книготорговый дом» почти за 43 миллиона рублей

Фото: торги-россии.рф.

Актив с хорошей коммерческой недвижимостью приобрел омский бинесмен, владелец контрольного пакета ОАО «Омскметаллооптторг». 27 января состоялись торги на покупку «Омского книготоргового дома». Начальная цена составила 37 миллионов 200 тысяч рублей. Продали сеть за 42 миллиона 800 тысяч рублей.

В пакете активов компании - помещение на Красном Пути, 80, по улице Волховстроя, 90, Волкова, 9, Герцена, 38, 24-я Северная, 165, Богдана Хмельницкого, 162. Общая площадь - свыше 1030 квадратных метров. Аукционная документация не требует от нового владельца оставить в помещениях книжные магазины.

Администрация города, владевшая всеми акциями сети, не относит деятельность по продаже книг и канцтоваров к одной из основных, поэтому компанию было решено продать.