Минюст РФ проверит омский ХК «Авангард»

Фото: телеграм-канал G-Drive Арена.

Управление Минюста РФ по Омской области проверит траты некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Авангард».

Как сообщает издание «СуперОмск», цель проверки — установить соответствие деятельности некоммерческой организации, в частности по расходованию денежных средств.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия ведомство проверит документы и информацию, предоставленные «Авангардом» и органами власти о его деятельности, а также имеющиеся в открытых интернет-источниках.

— В день завершения проверки составить акт проверки, в случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации по итогам проверки принять меры реагирования, предусмотренные действующим законодательством, — сказано в документе проверки.

Отметим, завершить плановую проверку планируют до 28 февраля 2023 года. В прошлом году в ходе нее Минюст нарушений не обнаружил.

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