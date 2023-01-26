Минкульт Омской области: «Союз художников России» пока никто не выселяет

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В минкульте Омской области прокомментировали ситуацию с выселением регионального отделения «Союза художников России» из двух помещений в центре города.

В ведомстве заявили, что ведут переговоры с владельцем помещений — территориальным управлением Росимущества — о их передаче из федеральной в областную собственность, а также отметили, что речь выселении пока не идет.

— По информации Министерства культуры Омской области у Омского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» имеется задолженность за аренду помещений, в которых располагается организация. В результате собственник помещений подал иск в суд о выплате необходимой суммы. О выселении речь не идёт. Министерством культуры Омской области ведутся переговоры с Территориальным управлением Росимущества в Омской области о механизмах передачи данных помещений из федеральной собственности в областную с возможностью дальнейшего использования зданий Омским отделением «Союза художников России, - сообщили в минкульте.

Напомним, ранее ТУ Росимущества через суд потребовало выселить региональное отделение «Союза художников России» из принадлежащих ему помещений. У организации было три месяца, чтобы съехать, однако она этого не сделала. В связи с чем ведомство вновь обратилось в суд с требованием взыскать с Союза арендную плату за пользование помещениями. До окончания договора художники занимали их на безвозмездной основе более 10 лет.

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