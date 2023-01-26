С умерших омичей не будут взыскивать долги по уплате налогов

Фото: Даниил ОПАРИН

Министр экономики Вадим Чеченко представил Заксобранию Омской области законопроект, который вводит новые основания для признания безнадежных к взысканию долгов по уплате региональных налогов.

Законопроект устанавливает три новых основания для «прощения» имеющихся задолженностей по налогам.

– Предлагается признавать безнадежной задолженность по отмененным с 1 января 2005 года налогам и сборам, задолженность физического лица по транспортному налогу в сумме не более 100 рублей и сроком образования более 5 лет, а также задолженность физического лица в случае его смерти, если по прошествии трех лет никто из наследников не принял наследство, – цитирует Чеченко РИА «Омск-информ».

Документ уже был одобрен омским УФНС. В ближайшее время его рассмотрят депутаты Заксобрания.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru