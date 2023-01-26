В Омской области нашли мужчину, убившего пенсионера ради 400 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Следком раскрыл убийство 74-летнего пенсионера в Омской области, которое произошло в прошлом году. Убийца похитил свыше 400 тысяч рублей.
Совместными действиями следователей и сотрудников уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 60-летний местный житель.
— По версии следствия, 30 ноября 2022 года подозреваемый, зная о том, что у одинокого пенсионера имеются значительные сбережения, через окно проник к нему в дом, где жестоко избил пенсионера и похитил более 400 тысяч рублей. Потерпевший скончался в больнице через несколько дней, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Сейчас подозреваемый в убийстве находится под стражей.
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