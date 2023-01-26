В 2022 году Омский аэропорт обслужил свыше 1,5 миллиона человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пассажиропоток Омского аэропорта в 2022 году вырос на 5,3% по сравнению с 2021 годом. Воздушная гавань за год обслужила 1 585 994 человек.

Как отметили в региональном минтрансе, в 2022 году выросло число новых направлений. В прошлом году омичи могли улететь в 29 городов России. Большая часть направлений субсидируется из областного бюджета, что позволяет снизить цены на авиабилеты. В прошлом году таких было 18.

В 2023 году омичи могут приобрести билеты по низким ценам в 12 городов: Абакан, Барнаул, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Красноярск, Махачкала, Новокузнецк, Самара, Тобольск, Тюмень, Уфа.

Напомним, субсидированный рейс из Омска в Тобольск запустили в январе этого года. Самолеты летают в самый старый город Сибири два раза в неделю - в субботу и понедельник.

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