Омскстат: зарплаты омичей за год выросли до 48 тысяч и 600 рублей

Фото: Омскстат.

Омские статистики подсчитали, что зарплаты жителей региона за истекший год выросли, и в ноябре 2022 года среднее значение составило 48 645 рублей. При этом она продолжает индексироваться: за месяц прибавка составила 2,3%. В октябре средние заработки были на уровне 47 568 рублей, в сентябре - 45 363 рубля.

- В целом с января по ноябрь зарплата была в среднем по региону 44 986 рублей, - сообщается на официальном сайте ведомства.

В сравнении с таким же периодом предыдущего года рост составил 13,1%. Но реальная зарплата, учитывающая инфляцию, продолжает снижаться - падение составило 1,1%.

Больше других зарплаты выросли за год в производстве мебели - на 95,9%, но при этом они почти в два раза ниже средней по региону - 28 632 рубля. Существенный рост случился в полиграфической деятельности (+63,6% до 51 088 рублей).

Среди отраслей, которые приводят статистики, больше всего получают в производстве кокса и нефтепродуктов - свыше 126 тысяч рублей. Минимальные заработки у производителей одежды - 16 тысяч рублей.