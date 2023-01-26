В Омске рядовой, не вернувшийся в воинскую часть после отпуска, получил 5 лет условно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому, который не явился вовремя из отпуска на военную службу.

Как следует из материалов дела, подсудимый не явился на военную службу из отпуска 12 июля, как должен был это сделать. Объявился в воинской части мужчина лишь 10 августа, а спустя несколько дней, 15 августа, вновь сбежал оттуда в Омск. И только в середине октября он добровольно пришел военный следственный отдел.

Суд назначил рядовому 5 лет 3 месяца условно с испытательным сроком 3 года. На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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