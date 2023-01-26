Омские школьники получат дополнительные баллы к ЕГЭ за призовые места на конкурсе «Умножая таланты»

В Омске стартует отборочный этап интеллектуального турнира «Умножая таланты». Это ежегодный конкурс для старшеклассников по математике, химии, информатике и инженерии. В этом году впервые его призеры получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в лучшие университеты России. Интеллектуальное состязание организовано в рамках программы социальных инвестиций «Газпром нефти». Заявки на конкурс принимаются на сайте цифровой платформы «Родные города» до 7 февраля.

«Умножая таланты» – один из крупнейших в России проектов, направленных на поддержку одаренных школьников из регионов. Ученики 8-11 классов могут принимать участие как в личном, так и в командном зачете. В процессе решения кейсов участники познакомятся с актуальными задачами нефтепереработки: созданием новых материалов, инструментов моделирования, наукоемкого программного обеспечения. Финал конкурса пройдет в Санкт-Петербурге.

Еще на этапе сбора заявок омские школьники могут пройти онлайн-занятия по мотивации, решить задачи на развитие инженерного мышления и прослушать курсы по нефтегазовым компетенциям от экспертов. Турнир рассчитан на ребят, интересующихся нефтехимией, математикой, инжинирингом и IT. Финалисты регионального и федерального этапов конкурса получат дополнительные баллы при поступлении в Омский государственный технический университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, университет ИТМО, Тюменский государственный университет и Томский политехнический университет.

- Омский НПЗ поддерживает образовательные проекты, которые помогают ребятам найти свое призвание и построить карьеру в нефтеперерабатывающей отрасли. Технологическая сложность наших производственных процессов диктует высокие требования к специалистам. Такие интеллектуальные состязания как «Умножая таланты» позволяют выявить самых мотивированных и профессионально заинтересованных молодых людей на ранних этапах, — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.