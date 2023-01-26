В Омской области в 2023 году продолжат капремонт в доме-интернате в Тарском районе

Фото: министерство труда и социального развития Омской области.

Министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов побывал в Екатерининском доме-интернате Тарского района, где продолжается капитальный ремонт. На строительные работы было выделено 6 миллионов рублей из регионального бюджета.

Масштабный капремонт в доме-интернате ведут с 2015 года. Так, в 2019 там был отремонтирован актовый зал на 160 мест. В 2023 году в социальном учреждении усилят несущие конструкции подвального помещения, проведу косметический ремонт медицинской части, входной группы, водосточной системы и комплекса видеонаблюдения. Кроме того, подрядчик заменит трубы отопления и водоснабжения в пищеблоке.

В этом году обновят оборудование в прачечной и пищеблоке. В комнатах отдыха появятся новые термопоты, чайники и холодильник.

— В Екатерининском доме-интернате сейчас живут 322 человека, большая часть – инвалиды, в том числе с ментальными нарушениями. Омичи особой заботы живут в комнатах вместимостью от одного до трех человек. Они максимально сохраняют и развивают собственные навыки самообслуживания, проходят социальную адаптацию. В отделениях милосердия люди с серьезными нарушениями здоровья получают специализированный круглосуточный медицинский уход, – рассказал Куприянов.

Напомним, Екатерининский дом-интернат в Тарском районе Омской области был построен 54 года назад.

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