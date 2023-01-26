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НовостиОбщество26 января 2023 5:50

В Омске за 200 миллионов рублей продают недостроенное здание больницы ПО «Полет»

В объявление уточняется, что у покупателя есть возможность реконструировать здание под многоквартирный жилой дом
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: mlsn.ru

Фото: mlsn.ru

В Омске выставили на продажу недостроенное восьмиэтажное здание больницы для сотрудников ПО «Полет». Оно расположено на Окружной дороге.

Как следует из объявления, заброшенное здание находится на земельном участке площадью 34,3 тысячи квадратных метров. Стоимость объекта — 199 миллионов рублей. У собственников имеется техническое удостоверение на центральное водоснабжение, отопление, канализацию и газификацию. Кроме того, к зданию проложен кабель и есть своя подстанция мощностью 1 260 квт.

По словам владельца, долгострой можно реконструировать под многоквартирный жилой дом.

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