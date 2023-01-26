Еще в одной деревне Омской области появился высокоскоростной интернет и мобильная связь

Фото: пресс-служба минцифры Омской области.

В деревне Агафоновка Горьковского района в Омской области благодаря федеральной программе появился высокоскоростной мобильный интернета и качественная связь.

Теперь 140 человек, проживающих в Агафоновке, смогут пользоваться возможностями мобильных сетей 2G и 4G, в том числе мобильным интернетом скоростью до 100 Мбит/с и звонками по технологии VoLTE. Ранее в деревне не было даже стабильной голосовой связи.

- В рамках проекта по устранению цифрового неравенства в 2022 установлены 19 базовых станций сотовой связи. В планах на 2023 год за счет федерального и регионального бюджетов обеспечить качественными услугами связи более 40 населенных пунктов, – сообщил министр цифрового развития и связи Омской области Андрей Ключенко.

Напомним, программа федерального проекта Минцифры РФ по устранению цифрового неравенства действует с 2014 году. До 2023 году по ней планируется подключить к мобильным связи и интернету свыше 24 тысяч населенных пунктов с населением от 100 человек.

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