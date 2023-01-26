Омская прокуратура: включение в квитанции строки о добровольном страховании незаконно

Ранее омичей возмутило появление новой строчки в квитанциях Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура выписала предостережение о недопустимости нарушения закона генеральному директору ООО «Омская энергосбытовая компания» за включение в квитанции об оплате коммунальных услуг строки о добровольном страховании жилья.

— Установлено, что между АО «СОГАЗ» и ООО «ОЭК» заключен агентский договор, согласно которому в 2023 году документ на оплату коммунальных услуг энергосбытовой компании дополнится строкой по страхованию жилья. В декабре 2022 года в почтовые ящики абонентов ООО «ОЭК» направлены полисы-оферты добровольного страхования имущества граждан, в которых указана информация об условиях страхования, рисках, оплатах и возмещении ущерба при наступлении страхового случая, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что, согласно действующему законодательству, информация об оплате услуг добровольного страхования не входит в перечень сведений и не подлежит включению в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Вопрос о соблюдение прав омичей в сфере ЖКХ находится на контроле прокуратуры.

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