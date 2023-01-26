Правительство Омской области выставило на продажу дом на колесах за 3,6 млн руб

Фото: ГИС Торги

Министерство имущественных отношений Омской области в рамках приватизации имущества выставило на торги дом на колесах Mercedes 616CDI Camper 2002 года выпуска. Пробег у 20-летнего авто 13,5 тысяч километров.

Как следует и конкурсной документации, начальная цена автодома составляет 3,6 миллиона рублей. В июле прошлого года автомобиль пытались продать за 3,81 миллиона рублей, но покупателей не нашлось.

Прием заявок на участие в аукционе будет открыт с 27 января по 22 февраля 2023 года. Торги пройдут 2 марта 2023 года.

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