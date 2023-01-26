В Омске выставили на продажу медицинский центр за 5,5 миллиона рублей

Фото: avito.ru

В Омске выставили на продажу медицинский центр «Аист», работающий по франшизе Invitro, по адресу 25 лет Октября, 15. Приобрести готовый бизнес можно за 5,5 миллиона рублей.

Помещение площадью 120 квадратных метров, занимаемое медцентром, находится в долгосрочной аренде. Покупателю остается медицинское оборудование, в том числе УЗИ аппарат Mindray-DC-N6, лабораторная центрифуга, медицинская мебель. Кроме того, ему достанется клиентская база, в которой находится 10 тысяч клиентов.

Как указано в объявлении, в медцентре сейчас работает 16 человек: 2 администратора, 3 медсестры, 8 врачей акушеров-гинекологов, 2 врача УЗИ, врач терапевт-диетолог.

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