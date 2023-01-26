Шлеменко проведет свой следующий бой на «G-Drive Арене» в Омске

Фото: пресс-служба минспорта Омской области

Александр Шлеменко проведет свой следующий бой в июле 2023 года на «G-Drive Арене» в Омске. Точная дата проведения спортивного события не разглашается.

Вечером в среду, 25 января, на домашней арене «Авангарда» работала площадка школы единоборств «ШТОРМ» и промоушена SFC. На мероприятии разыграны билеты на турнир SFC-6, который состоится 3 февраля в Омском велотреке. Александр Шлеменко также вручил счастливчикам приглашения в ринг-сайд на его следующий бой.

— Я буду драться здесь, на этой арене в Омске. Буду рад вас всех здесь видеть! Увидимся в июле! Всем хорошего настроения!, — сказал Шлеменко.

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