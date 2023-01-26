Региональное отделение «Союза художников России» выселят из помещений в центре Омска

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» выселят из двух помещений в центре Омска. Арбитражный суд не удовлетворил апелляционную жалобу Союза.

Ранее омское территориальное управление Росимущества потребовало через суд вернуть арендуемые помещения и взыскать с регионального отделения «Союза художников России» сумму в размере свыше 3 миллионов рублей, рассматриваемую истцом как необоснованное обогащение.

Росимущество требует с организации 887 тысяч рублей за пользование помещением площадью 207 квадратных метров, распложенного на Лермонтова, 28а, а также более крупную сумму за пользование помещением площадью 382 квадратных метра на Ленина, 10. При этом они ранее предоставлялись на протяжении более 10 лет совершенно бесплатно на основе договора безвозмездного пользования.

— Срок действия указанных договоров истек 26.02.2009. С 27.02.2009 договоры продлены на неопределенный срок, — сообщает «СуперОмск» со ссылкой на решение суда.

В конце января 2021 года региональное отделение «Союза художников России» обязали в течение трех месяцев покинуть занимаемые помещения. Члены организации проигнорировали этот запрос. Тогда омское территориальное управление Росимущества рассчитало размер арендной платы за пользование помещениями по рыночной стоимости и обратилось в суд. Арбитраж требования казенного учреждения удовлетворил.

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