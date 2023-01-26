В Омске до конца 2023 года реконструируют троллейбусное депо на Левобережье

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Мэр Омска Сергей Шелест посетил территорию бывшего троллейбусного депо на Левобережье, реконструкция которого начнется в скором времени в рамках проекта улучшения транспортной доступности новых микрорайонов. Сейчас там располагается база окружного ДЭУ.

— Контрактом предусмотрено выполнение целого комплекса работ: от восстановления контактной сети в корпусах и на территории — в свое время здесь уже располагалось троллейбусное депо, до строительства отдельно стоящей мойки и организации системы оборотного водоснабжения. Плюс ремонт зданий, реконструкция систем отопления, вентиляции, электроснабжения под новые задачи, закупка и монтаж оборудования, — сказал градоначальник.

Как отметил Шелест, на все работы осталось меньше года. На реконструкцию троллейбусного депо было направлено 295,5 миллиона рублей.

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