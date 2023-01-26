«Трактор» обыграл «Авангард» в матче на льду «G-Drive Арены» в Омске

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

В среду, 25 января, омский «Авангард» встретился на льду домашней арены с «Трактором». Матч завершился победой гостей — 4:2. Омичи потерпели третье поражение подряд.

За игру «Авангард» смог забросить в ворота соперника две шайбы - в начале второго и в конце третьего периода. Отличились Владимир Ткачев и Алекс Бродхёрст.

В ворота омичей гол забили хоккеисты «Трактора» Бывальцев, Владимир Ткачев, Антон Бурдасов и Никита Сошников.

По итогам матча «Авангард» занял пятое место в Восточной конференции КХЛ с 66 очками. У «Трактора» 10 место и 54 очка.

Напомним, в пятницу, 27 января, омская команда сыграет с московским «Динамо». Игра состоится в Омске на льду «G-Drive Арены».

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