Омскому мэру Шелесту одобрили семерых заместителей

Фото: Алена Сухинина.

В ходе внеочередного заседания весенней сессии Омского горсовета были утверждены анонсированные ранее изменения в структуре мэрии Омска. У градоначальника появится семь новых замов. Ранее Горсовет утвердил одобрил проект такого решения.

Шестой зам будет курировать деятельность департамента общественной безопасности и департамент контроля. Седьмой - работу по земельным и имущественным вопросам.

Этим решением в мэрии «постарались активизировать работу структуры, число чиновников не увеличивая, фонд оплаты тоже», как пояснил сам Сергей Николаевич.

Мы сообщали, что на пост вице-мэра, совмещённый с руководством депимущества, утвердили нынешнего главу департамента Дмитрия Махиню. Должность седьмого вице-мэра пока вакантна.