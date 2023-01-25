В Омске построят новую детскую инфекционную больницу на 300 коек

Омский губернатор Бурков рассказал о предстоящем строительстве детской инфекционной больницы на 300 коек. Для реализации масштабного проекта из федерации привлекли 6,2 млрд рублей. Строительство планируют начать в 2023 году.

- Мы планируем начать строительство инфекционной детской больницы на 300 коек. Под это мы привлекли 6,2 млрд федеральных средств, - сообщил глава региона в ходе своей пресс-конференции.

Здание больницы будет построено в Кировском округе. В состав медучреждения войдут лечебный корпус, пищеблок и прачечная. Также в больнице будет работать дистанционно-консультативный центр по инфекционным болезням для врачей центральных районных больниц и амбулаторное отделение на 30 посещений в смену. Это будет единая в регионе служба оказания помощи детям до 18 лет при инфекционной патологии.