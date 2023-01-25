В распоряжение омской полиции передали новый опорный пункт на Левобережье

Фото: пресс-служба администрации города Омска

На Левобережье Омска мэр Сергей Шелест передал в распоряжение городской полиции новый опорный пункт. Площадь здания в микрорайоне Прибрежный составляет 50 квадратных метров, здесь будут работать четыре участковых уполномоченных и инспектора ПДН. Пункт построен модульным способом.

- Микрорайон новый, сейчас в нем проживают порядка 12 тысяч человек, и, благодаря опорному пункту, решение вопросов местных жителей станет ещё более оперативным, — отметил градоначальник.

Сергей Николаевич поздравил сотрудников полиции с новосельем. Как утверждает глава города, строительство опорного пункта - лишнее подтверждение курса на развитую инфраструктуру.