В Омске ввели в эксплуатацию 10-этажку на улице Звездова

Фото: пресс-служба мэрии Омска
В Омске ввели в эксплуатацию десятиэтажный жилой на 70 квартир по улице Звездова в Центральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Накануне соответствующее разрешение застройщику выдал департамент архитектуры и строительства.
Общая площадь 10-этажного дома составляет 4,57 тысяч квадратных метров. В нем расположено 70 квартир различной площади: 26 однокомнатных, 20 двухкомнатных, 20 трехкомнатных, 2 четырехкомнатные, 2 пятикомнатные.
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