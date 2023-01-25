В Омске ввели в эксплуатацию 10-этажку на улице Звездова

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске ввели в эксплуатацию десятиэтажный жилой на 70 квартир по улице Звездова в Центральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне соответствующее разрешение застройщику выдал департамент архитектуры и строительства.

Общая площадь 10-этажного дома составляет 4,57 тысяч квадратных метров. В нем расположено 70 квартир различной площади: 26 однокомнатных, 20 двухкомнатных, 20 трехкомнатных, 2 четырехкомнатные, 2 пятикомнатные.

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