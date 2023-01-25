За 2023 год в омском аэропорту построят дополнительный модульный корпус площадью 3 тысячи квадратных метров

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В 2023 году в омском аэропорту планируют начать строительство нового модульного корпуса. Мера необходима для увеличения пропускной способности омской воздушной гавани. По итогам 2022 года пассажиропоток через Омск увеличился и достиг почти 1,6 млн человек, и это рекорд за 5 лет. По сравнению с 2021 годом прирост составил 5,3%.

- Мы вынуждены в этом году начать строить дополнительный быстровозводимый модульный корпус здания аэровокзала для того, чтобы увеличить пропускную способность, создать более комфортные условия для пассажиров, - рассказал о строительстве глава региона Александр Бурков.

Стоимость проекта 320 млн рублей, и полностью ложится на плечи аэропорта. Площадь корпуса -3 тысячи квадратных метров. Здесь будет пять выходов на посадку, что позволит в пиковые часы обслуживать по 4-5 рейсов.