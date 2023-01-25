Дмитрий Рябиков стал новым замминистра здравоохранения Омской области

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На последнем заседании правительства Омской области сегодня было принято решение о назначении нового замминистра здравоохранения региона. Высокий пост занял Дмитрий Рябиков, в последнее время он работал начальником медицинской части хоккейной академии «Авангард». Ранее должность зама занимал Александр Ахрамович.

- Надо признать, что Александр Александрович взял на себя серьёзный пласт работы в период распространения COVID-19 и ответственность была высокая. пришлось с колёс находить решения и в ручном режиме управлять процессами: это и госпитализация больных, и расширение поликлинической помощи, и решение кадровых вопросов. Ситуация, действительно, была сложная и я считаю, он достойно показал себя как руководитель и как врач. Ему слова благодарности от правительства за помощь и поддержку омичам в период пандемии. И успехов на новом рабочем месте, - прокомментировал его отставку губернатор региона Александр Бурков.

Стаж работы Рябикова составляет 20 лет. Он окончил Омскую медакадемию по специальности «Педиатрия». Трудился на кафедре детских болезней и педиатром в Областной детской больнице, руководил педиатрическим отделением детской городской поликлиники № 5, заместителем главврача по медчасти общеполиклинического медицинского персонала ДГП № 3. С 2017 по 2020 год возглавлял департамент организации оказания медицинской помощи. Затем перешел в «Авангард».