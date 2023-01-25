1 февраля в домах Центрального округа Омска массово отключат холодную воду

Холодную воду отключат на 20 часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пресс-служба компании «Росводоканал Омск» известила потребителей, что 1 февраля 2023 года в Центральном округе Омска ожидается масштабное отключение холодного водоснабжения. Это вынужденная мера и связана она с технологическим присоединением водопровода по улице Зеленой. Поэтому в период указанной даты с 4:00 до 24:00 водоснабжения не будет по следующим адресам:

1. Частный сектор по ул. Петровского, Драверта, Ядринцева, Вяткина, Калугиной;

2. Ул. Каховского, 7 адм. здание;

3. Ул. 22го Партсъезда, 57, 97аа1, 97в/2 103а, 103а к2, 105, 105а;

4. Ул. 22го Партсъезда, 103б к1, 103а к6, 103а к5, 103 к1, 103а к3;

5. Ул. 22го Партсъезда, 97в/1, 97 к3, 97 к1, 97б;

6. Ул. 22го Партсъезда, 97к1а;

7. Ул. 22го Партсъезда, 97 (котельная кислородного завода т. 43-36-24) – ввод с ул. Зелёной;

8. СТ «Незабудка»;

9. Частный сектор по ул. 2,3й Зеленый проезд;

10. ВРК по ул. Раздольной,4,7,12,21;

11. Ул. Успешная, 51, 53;

12. Ул. Зелёная, 18 к1;

13. Ул. Раздольная, 1, 1 к 2;

14. Ул. Раздольная, 1г;

15. Ул. Раздольная, 1б;

16. Ул. Зеленая, 16;

17. Ул. Зеленая, 15/1 АЗС.;

18. Ул. 22-го Партсъезда, 100 к2, 100/3;

19. Ул. Зеленая, 13 (адм. здание 3эт.) правый ввод;

20. Ул. Раздольная, 1 к 3;

21. Ул. 22-го Партсъезда, 103а корпус 8.