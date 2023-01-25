Россельхознадзор: Омичам продают семена несуществующих сортов овощей и цветов

Фото: сайт управления Россельхознадзора по Омской области.

В январе 2023 года специалисты управления Россельхознадзора по Омской области в ходе выездных проверок обнаружили на омских прилавках семена несуществующих сортов овощей и цветов.

- К реализации предлагаются семена овощных культур, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Среди них незарегистрированные сорта томатов («Голко F1», «Гусиное яйцо», «Золотая королева», «Ослиные уши», «Роза изобилия», «Плот», «Сибирские бананы»), огурцов («Обские изумруды F1», « Цыганский табор F1», «Бетта Альфа F1», «Обжорка F1», «Баргузинский соболек F1», «Купаж ультра F1»), кабачков («Осьминог», «Белый медведь», «Амбассадор», «Пеструха») и тыквы («Чудо — Юдо», «Наша Наташа»), - подробно рассказали в ведомстве.

К слову, за 2022 год всего в Омской области выявили 160 сортов семян-фейков, которые не были допущены к использованию.