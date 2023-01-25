В Омске откроют единый центр оказания помощи участникам СВО и их семьям

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В омском регионе оказание помощи участникам СВО и и х семьям планируют завести под патронаж единого центра. По словам губернатора Александра Буркова, в едином центре вернувшиеся с фронта бойцы смогут получить гуманитарную, медицинскую помощь, а также решить вопросы с трудоустройством. Сейчас организаторы занимаются созданием такого центра.

Возможно, базой для проекта станет санаторий «Коммунальник» или госпиталь ветеранов. Пока адресную помощь оказывают через центры в районах области и в Омске. При этом региону нужен единый крупный центр, с большими полномочиями и зоной ответственности.

- Сейчас на базе санатория «Коммунальник» проходят реабилитацию ребята, которые первыми заходили на Украину. Это бойцы Росгвардии. Мы дали возможность получать реабилитацию всем семьям, а не только военнослужащим. С учетом большого спроса и появилась идея создать большой центр, который бы решал буквально все проблемы военнослужащих и их семей — от газа до медпомощи. Сюда могут обращаться как сами ребята, так и их родные, - прокомментировал создание центра губернатор.