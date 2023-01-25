Александр Бурков: Новый логистический проект в Омске позволит снизить цены на фрукты и овощи

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Бизнес-миссии проведены в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, в этом году планируется бизнес-миссия в Киргизию.

- Это одно из важнейших направлений. Мы можем поставлять свою продукцию машиностроения, продукцию глубокой переработки и получать ранние овощи, фрукты, бахчевые. Нашим предприятиям легкой промышленности уже поставляют сырье эти государства, - сообщил губернатор.

Одним из крупнейших проектов станет строительство в регионе логистического центра для плодоовощной продукции из Узбекистана «Фрукт-сити». Губернатор договорился о создании центра во время визита российской делегации в Узбекистан. Через торгово-логистический центр продукция будет поставляться в регионы Сибири и на прилавки Омской области.

- Это будет и оптовый и розничный рынок. Мы также договорились, что они создадут упаковочное производство. Не просто привезти продукцию, но и сразу упаковать для розничной торговли. Мы обсуждаем с инвесторами из Узбекистана второй этап проекта – приглашаем их в переработку нашей сельхозпродукции – масленичных, зерновых культур. Уже идет подбор муниципального района для размещения, - сообщил Александр Бурков.

По словам главы региона, такие проекты, как логистический центр «Фрукт-сити» позволят снизить цены и получить качественные и экологически чистые фрукты и овощи.

- Для нас важно, что если сейчас килограмм яблок стоит 90 рублей и через год будет – 70 рублей, это уже достижение, совместный результат работы. Мы выстроили новое направление экономики региона, - подчеркнул Бурков.