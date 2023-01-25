Губернатор Бурков рассказал, чем был занят во время визита генпрокурора РФ Краснова в Омск

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омский губернатор Александр Бурков, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, рассказал, что во время визита генпрокурора РФ Игоря Краснова болел. Никаких других пояснений не последовало. Глава региона сразу перешел к комментарию по итогам визита Краснова.

– Это пошло на пользу региону, так как есть взгляд со стороны на качество работы во многих сферах, в том числе правоохранительных – системе УМВД, УФСИН, других, в том числе на исполнение своих обязательств органами местного самоуправления и государственной власти. Если говорить о каких-то наказаниях, они идут систематически по результатам работы. Вы знаете, что в прошлом году был отправлен в отставку весь строительный блок, - прокомментировал Бурков.